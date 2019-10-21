"برلمانية حزب السلام": سننظر طلب فصل "الشيخ"‏ بعد دفاعه عن المتهم في قتل "شهيد الشهامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أعرب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، عن استيائه الشديد من تصريحات عبدالحميد الشيخ عضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام بشأن قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب قررت رفع مذكرة لرئيس الحزب المستشار أحمد الفضالي لفصله من الهيئة البرلمانية للحزب وجميع تشكيلاته.

وقال "حساسين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، إن الحزب سيعقد اجتماعًا خلال الساعات القليلة القادمة لاتخاذ قرار بفصل "الشيخ"، من الهيئة البرلمانية للحزب ومن جميع تشكيلات الحزب وتقديم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءت البرلمانية ضد عبدالحميد الشيخ لاسقاط عضويته بالبرلمان.

واكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن النائب "الشيخ" خرج للدفاع عن المتهم بقتل شهيد الشهامة ما أدى إلى حدوث غليان داخل الشارع من أجل تحقيق مصالح انتخابية ضيقة.

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وتقدم الدكتور سعيد حساسين، بالاعتذار لأسرة شهيد الشهامة محمود البنا، ولجماهير وأهالي محافظة المنوفية، على مابدر من "الشيخ"، مؤكدًا أن حزب السلام الديمقراطي وهيئته البرلمانية يرفضون وبشكل قاطع مابدر من العضو.

وقال "حساسين"، إن الحزب قرر برئاسة المستشار أحمد الفضالي تشكيل وفد حزبي برلماني رفيع المستوى لزيارة أسرة شهيد الرجولة والشهامة محمود البنا، لتقديم اعتذار رسمي لهذه الأسرة الوطنية العظيمة التي أنجبت خيرة شباب مصر.

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