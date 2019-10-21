"علشان نخفف الضغط على العيش".. "الشربيني" يطالب برفع استهلاك الفرد من البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال أحمد الشربينى، رئيس جمعية منتجى البطاطس، إن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من محصول البطاطس يبلغ 25 كيلو سنويا، فى حين أنه يتراوح فى أوروبا من 150 إلى 170 كيلو سنويا، موضحا "لو رفعنا استهلاك الفرد من البطاطس هييخف الضغط من على رغيف العيش".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة هشام الحصرى لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الاعمال والتجارة والتموين، و اتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، والمجلس التصديرى الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.

وتابع الشربينى: "55% من المصريين يعملون بالزراعة، وأعلى نسبة تصويت فى الانتخابات البرلمانية فى القرى والأرياف"،وأضاف "يجب إرضاء المزارعين حتى يكون ظهير شعبى قوى، الزراعة كثيفة العمالة، ووزارة الزراعة هى الوزارة الوحيدة الموجودة فى 7500 قرية من خلال مراكزها".

وطالب رئيس جمعية منتجي البطاطس، لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بمراعاة مصالح الفلاحين والمزارعين فى مصر، موجها حديثه لرئيس اللجنة النائب هشام الحصري "إنت قلت في الجلسة العامة إن الفلاح في العناية المركزة، وأنا بقول ادعوا لأخيكم فإنه الآن يُسأل".