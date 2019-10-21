مباحث إمبابة توقع تاجر هيروين بـ140 تذكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط بعاطل لاتهامه بالاتجار في مسحوق الهيروين بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط قسم شرطة إمبابة مفادها "فتحي. إ" 39 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم بمسكنه، سبق اتهامه في 3 قضايا (سرقة – سلاح نارى – ضرب) آخرهم (ضرب).

وأمكن ضبطه بحوزته 140 لفافة هيروين وزنت 250 جراما، هاتف محمول ومبلغ مالي 5415 جنيها، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.