"محاولة تهريب عبر نفق الشهيد".. ضبط شخصين حاولا تهريب 60 كيلو "أفيون وحشيش" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين لاتهامها بمحاولة تهريب كمية كبير ة من المخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي بمنطقة شرق قناة السويس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجها على نطاق واسع لعملائها مستخدمان سيارة ربع نقل وإعدادهما مخازن سرية بالسيارة لإخفاء المواد المخدرة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما (عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببى سويف – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهم أحد المتهمان ( ذو المعلومات الجنائية المسجلة ) حال إستقلاله السيارة المشار إليها بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزته ( عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام ، كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) حيث كان يخفى المضبوطات بعدد 2 مخزن سرى بالسيارة .

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بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات مشاركة مع المتهم الثانى .

تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 4,000,000 أربعة ملايين جنيهاً تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.