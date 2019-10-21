ضبط 24 فرش حشيش بحوزة عاطل في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث إمبابة القبض على عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات ملازم أول محمد غنام، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، أن "عمرو.ق." 25 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة بمسكنه وبحوزته 24 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام،

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وفرد خرطوش روسي، طلقة من ذات العيار وهاتف محمول ومبلغ 800 جنيه.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ حصيلة بيعها، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.