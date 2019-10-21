مباحث البدرشين تداهم منزل عاطل اتخذه ورشة لتصنيع السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من ضباط مباحث البدرشين منزل عاطل اتخذه وكرا لتصنيع السلاح. وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين، مفادها قيام "محمد.ع.ع.م" 35 سنة، عاطل، يتخذ مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد جمال معاون مباحث البدرشين، من ضبطه بمسكنه وبحوزته 4 فرد خرطوش محلية الصنع، والادوات المستخدمة في التصنيع (مفك - شاكوش - صاروخ كهربائي) ومبلغ مالي. أمام العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها. تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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