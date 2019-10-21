الشقيقان قتلا ابن كارهما.. ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك ببولاق الدكرور الأسبوع الماضي.

تلق مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة باسم فهمي عبدالرحمن 45 سنة، سائق توك توك، مسجى على وجهه، وبه طعنات متفرقة في الجسم.

Advertisements

توصلت ترحيات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو.ش." 19 سنة، سائق توك توك مقيم كفر طهرمس، وشقيقه "حسن" 16 سنة، سائق توك توك بالاشتراك مع والديهما.

عقب تقنين الإجراءت تمكن الرائد مجدي عوض والنقيب أحمد مندور معاونا مباحث بولاق الدكرور، من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

أرشد الشقيقان عن مكان التوكتوك والملابس التي كان يرتديانها أثناء الحادث حيث تم ضبطهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.