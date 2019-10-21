بحوزته 27 كيلو حشيش.. مكافحة المخدرات تتمكن من الإيقاع بـ"ديلر" مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش و6000 قرص مخدر. وقالت وزراة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله محل إقامة آخر بالأميرية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ).. حال إستقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 27 كيلو جرام- 6000 قرص مخدر- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- ميزان حساس). بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاته والطبنجة الصوت بقصد الدفاع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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