مصر | إصابة 29 شخصا في انقلاب سيارة بطريق قرية فارس بكوم امبو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 29 شخصا في انقلاب سيارة بطريق قرية فارس بكوم امبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب 29 شخصا بجروح متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوي وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وعلى الفور تم تشكيل فريق امنى لكشف ملابسات الحادث والوقوف على اخر المستجدات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو اليوم الإثنين، وأسفر الحادث عن إصابة 29 شخصا جميعهم من عائلة واحدة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحدث للتحري حول الواقعة، وتبين أنهم كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف ويستقلون سيارة ربع نقل.