أخبار مصر | الأطباء: المعاش المبكر حق أصيل.. وسنبذل كل الجهود المشروعة من أجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأطباء: المعاش المبكر حق أصيل.. وسنبذل كل الجهود المشروعة من أجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن صرف المعاش المبكر للأطباء هو حق أصيل لهم حيث أن المعاش ليس هبة من أحد وإنما مقابل ماتم استقطاعه من أجور الأطباء طوال فترة خدمتهم وأن النقابة ستبذل جميع الجهود القانونية والنقابية المشروعة.

جاء ذلك تعليقًا على بدء جلسات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لمناقشة الدعوى المقامة من جانب نقابة الأطباء ضد قرار وزارة التضامن الاجتماعى بعدم صرف المعاش المبكر للأطباء تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 18 نوفمبر 2019.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية جاء فيه إمكانية تقدم أى موظف فى الدولة بما فيهم الأطباء بطلب تسوية للمعاش المبكر ابتداءً من سن الخمسين وعلى الجهة المتقدم إليها توفير الاعتماد الخاص بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش.

فتقدم بالفعل عدد من الأطباء لكنهم فوجئوا بقرار وزارة التضامن الاجتماعى بعدم صرف المعاش طالما لديهم عيادة او يعملون أى ( غير متفرغين ) وعليهم الإنتظار حتى بلوغ سن الخامسة والستين.

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ومن جانبها دعت النقابة أى طبيب خرج على المعاش المبكر وامتنعت وزارة التضامن عن صرف المعاش المستحق له بكتابة طلب بالانضمام للدعوى القضائية مع إرفاق الأوراق الآتية:

١- صورة بطاقة الرقم القومى

٢- قرار المعاش المبكر ( قرار إنهاء الخدمة )

٣- طلب صرف المستحقات التأمينية من هيئة التأمينات والمعاشات مع إرفاق رفض هيئة التأمينات للصرف ( إن وجد )

4- توكيل قضايا باسماء محامي النقابة