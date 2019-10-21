أخبار مصر | حزب صوت الشعب يكرم أبطال حرب أكتوبر ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب يكرم أبطال حرب أكتوبر ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي أبطال حرب أكتوبر المجيدة وذلك في الاحتفالية الكبرى التي نظمها الحزب في أمانة بني سويف بإشراف سيد الأمين امين عام الحزب بالمحافظة وبحضور عدد كبير من قيادات الحزب والمواطنين الذين حرصوا على التواجد في الاحتفالية لالتقاط الصور التذكارية مع الأبطال الذين خاضوا الحرب وحققوا هذا الانتصار العظيم.

قال محمد فتحي الشريف المتحدث الرسمي باسم الحزب في بيان للحزب اليوم الاثنين، إنه تم تكريم أبطال أكتوبر بمنحهم دروع الحزب للتميز والوطنية وهم اللواء أركان حرب رشدي ابراهيم و دكتور محروس محمود عبد اللطيف وأحمد محمد مختار وأحمد معوض عبد اللطيف وعبد المنعم محمد الجندي ورجب عبد الفتاح خضر ومحمد عبد الرحمن من مصابي العمليات في سيناء بالإضافة إلى تكريم نقيب أطباء محافظة بني سويف د، مصطفى هارون و محمد إبراهيم عويس امين حزب التجمع لدورهما الكبير في خدمة المواطنين.

وأضاف أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن برنامج الحزب في احتفالات الذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة على مستوى محافظات الجمهورية بهدف استلهام روح هذه الانتصارات العظيمة في استكمال معركة البناء والتنمية وحالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.