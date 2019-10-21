شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: بوتين والسيسي يبحثان استئناف الطيران العارض بين القاهرة وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره، عبدالفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.

وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الإثنين، رداً على سؤال عما إذا كان الرئيسان، الروسي والمصري، سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما: «بدون شك سيجري بحث هذه المسألة. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد. ونحن نستعد لهذه المناقشة».

وأضاف أوشاكوف: «لقد دعونا وزير النقل خصيصاً لهذه المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل».