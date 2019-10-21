شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: بوتين والسيسي يبحثان استئناف الطيران العارض بين القاهرة وموسكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره، عبدالفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.
وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الإثنين، رداً على سؤال عما إذا كان الرئيسان، الروسي والمصري، سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما: «بدون شك سيجري بحث هذه المسألة. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد. ونحن نستعد لهذه المناقشة».
وأضاف أوشاكوف: «لقد دعونا وزير النقل خصيصاً لهذه المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل».
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: بوتين والسيسي يبحثان استئناف الطيران العارض بين القاهرة وموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.