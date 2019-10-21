شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يغادر فرنسا متوجها إلى النمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر مطار شارل ديجول، الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له متوجهًا إلى النمسا.

كان وداع البابا بالمطار السفير المصري بباريس إيهاب بدوي، والسفير جون كريستوف بوسيل، مسؤول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية، ومن أحبار الكنيسة صاحبي النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.

تأتي زيارة البابا للنمسا بغية مراجعة حالة العمود الفقري لقداسة البابا من قبل الأطباء المتابعين لقداسته هناك.