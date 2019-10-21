شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يستعرض تجربته العلمية في ندوة بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، إن النجاح في الحياة يأتي من التجربة وتعلم أشياء جديدة في أي وقت وأي مكان، وعلى مدار حياة الشخص، مؤكدًا ضرورة أن يكون للفرد مكانة وأثر داخل مجتمعه.

وأوضح، خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، في ندوة بعنوان «تجربتي»، أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولابد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.

وأضاف أنه عند ذهابه لأمريكا للعمل في مجال الجيولوجيا، لم يكن قد قرأ أي كلمة عن القمر، ولم يسبق حتي أن رأى صورته، ولم يدخل أي مرصد، في حين كان أمامه عظماء يدرسون القمر منذ عدة سنوات، لافتًا إلى انه توجه بعدها لقراءة الأبحاث والكتب التي يمكن أن يقرأها ويستفيد منها، حتي يعمق من معرفته ونطاق معلوماته في هذا المجال، قائلا: «توصلت لوجود 16 موقعًا على سطح القمر، وأكبر كمية من أنواع الصخور».

Advertisements

وأكد الباز حرصه الشديد على قراءة الكتب التي تمثل الوسيلة الأساسية للعلم والمعرفة وإعلاء العقل، مشيرًا إلى انه لابد من الحرص على جمع العلم والمعرفة للاستفادة منهم بما ينفع الناس والمجتمع والدولة، وليس لمجرد الحصول على شهادة.

وقال إن ممر التنمية جاء نتيجة لدراسة الصحراء الغربية في عهد الرئيس السادات للعمل على غزو الصحراء واستغلالها، موضحًا أنه تم بالفعل عمل دراسة للصحراء المصرية وخاصة الجزء الغربي، لهطول الأمطار عليها بما سمح بوجود حياة وزراعة بها، مضيفًا أن وجود ممر التنمية يضيف مساحة ١٠.٥ مليون فدان مستوية غرب النيل، في حين أننا نعيش على ٧ ملايين فدان حول النيل.

وأشار إلى ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها، لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء العالمي، ليس مجرد عالم بل إنه يمثل تجربة وخبرة ومشروع إنسان يجب تقديمه للطلاب ليتعلموا ليس من الشعارات أو المواعظ بل من تجربته ويستفيدوا من طريقة تفكيره، مشيرًا إلى أن طريقة تفكير فاروق الباز المختلفة هي ما جعلته يتميز عن زملائه في الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن سر التقدم هو اللجوء للعلماء والعظماء للتعلم من خبرتهم وطرق تفكيرهم، مضيفًا ان من الضروري لتغيير طرق التفكير ان نتبع خطوات أساسية، منها الاستفادة من العقل النظري المعرفي القائم على الاستدلال، والعقل الديني، وتحرير مراكز الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الآخرين، والعقل العملي المتعلق بالتجربة.