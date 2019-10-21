شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث خلال وجود شبورة مائية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهيب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية منعًا لحوادث الطرق، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة خلال الفترة المقبلة، وضعت الإدارة إرشادات لتفادى الحوادث و منها:

- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- إضاءة جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة، أن وجدت.

- استخدام انوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح بة الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف في منطقة الشبورة

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- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها، اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار، مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى امامك.

- يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000 .