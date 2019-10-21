شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تنهى 70 % من خطة حرث التربة وتسوية بالليزر للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى ، إنه تم الانتهاء من 70% من الخطة السنوية الجديدة لموسم الزراعات الشتوية،لعمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، حسب طلب المزارعين، كما تشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع والمساقى.

وأضاف رئيس جهاز تحسين الاراضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أنه ما تم إنجازه من عمليات حرث التربة والتسوية بالليزر خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر بلغت 36 ألف و682 فدان حرث للتربة ، و18 ألف و903 تسوية بالليزر ، بالإضافة الى تطهير المجارى المائية في مساحة بلغت 1648 متر ،وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية ، كما يتم معالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة، وجارة تنفيذ المستهدف .

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وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، أن جميع معدات جهاز تحسين الاراضى ، تعمل حاليا على تنفيذ الخطة بتطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات،وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، موضحا أن الخطة تشمل تنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر ، وتطهير المساقى والمرواى .