شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح مناقصة لشراء 5 آلاف طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام وطرحة على بطاقات التموين، بحد أدنى 3 آلاف طن زيت طعام صويا و2000 طن زيت عباد، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة بعد غدا الأربعاء، وأن يكون فتره وصول زيت الطعام من يوم 1 إلى 15 ديسمبر المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الشركات التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها كما يوجد مخزون استراتجيى للسلع الأساسية.