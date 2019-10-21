فيديو.. انطلاق عمليات تطوير ميدان التحرير لنقل مسلة أثرية للميدان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عمليات إنشائية فى ميدان التحرير، وذلك فى إطار خطة تطوير الميدان ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى. Advertisements ورصدت عدسة " الخليج 365"، أعمال إنشائية وسط الميدان لتكون قاعدة المسلة التى سيتم نقلها إلى ميدان التحرير، كما يجرى التجهيز لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون.

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