الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : ( 26 صفر 1441 ) الموافق ( 25 أكتوبر 2019م) ، تحت عنوان :" هذا هو الإسلام"
القافلة الأولى إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من:-
الدكتور/ محمد إسماعيل أبو سعدة.
الدكتور/ محمد عبد الحميد خطاب.
الشيخ / عنتر فتحي مبروك.
الشيخ / حسن أحمد يوسف.
الشيخ / عبد العزيز سيد أحمد عبد العزيز.
الشيخ/ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ.
الشيخ / السيد محمد غنيمي صقر.
الشيخ / أحمد ربيع سيد.
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( إدارة أبو قرقاص)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عماد ربيع غانم.
الشيخ / جميل إبراهيم محمود.
الشيخ / رمضان عفيفي محمد.
الشيخ / عبد الهادي محمد زكي.
الشيخ / رمضان أحمد عبد الفتاح.
الشيخ / عامر حسن عبد النبي.
الشيخ / سعودي عبد الله أحمد.
الشيخ / محمد علي محمد علي.
الشيخ / مصطفي أحمد محمد.
الشيخ / علاء علام علي.
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ ياسر السيد عبد العاطي.
الشيخ/ عبد اللاه محمد محمد علي.
الشيخ / محمد إسماعيل ابراهيم الجعفراوي.
الشيخ / إبراهيم عبد الستار مصطفي.
الشيخ / محمد عبد الرقيب سيد عوض.
القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء (23 / 10 / 2019م) إلى السبت (9 / 11 / 2019م ) ، بمنطقة حلايب ويشارك فيها كل من :
الشيخ / سامح شوقي مزيد.
الشيخ / أحمد عباس أحمد.
الشيخ / محمد بدوي أحمد.
الشيخ / يسري صابر عباس.
الشيخ / السيد يوسف السيد غيط.
القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء (23 / 10 / 2019م) إلى السبت (9 / 11 / 2019م ) ، بمنطقة شلاتين ويشارك فيها كل من :
الشيخ /عبد الرحمن ماهر عبد المعز.
الشيخ / أحمد مصطفي طه.
الشيخ / إبراهيم جمال محمد النعيري.
الشيخ / عمرو عبد الحي عبد العزيز.
الشيخ / عمر السيد منتصر.
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