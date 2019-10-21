شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : ( 26 صفر 1441 ) الموافق ( 25 أكتوبر 2019م) ، تحت عنوان :" هذا هو الإسلام"

القافلة الأولى إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من:-

الدكتور/ محمد إسماعيل أبو سعدة.

الدكتور/ محمد عبد الحميد خطاب.

الشيخ / عنتر فتحي مبروك.

الشيخ / حسن أحمد يوسف.

الشيخ / عبد العزيز سيد أحمد عبد العزيز.

الشيخ/ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ.

الشيخ / السيد محمد غنيمي صقر.

الشيخ / أحمد ربيع سيد.

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( إدارة أبو قرقاص)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / عماد ربيع غانم.

الشيخ / جميل إبراهيم محمود.

الشيخ / رمضان عفيفي محمد.

الشيخ / عبد الهادي محمد زكي.

الشيخ / رمضان أحمد عبد الفتاح.

الشيخ / عامر حسن عبد النبي.

الشيخ / سعودي عبد الله أحمد.

الشيخ / محمد علي محمد علي.

الشيخ / مصطفي أحمد محمد.

الشيخ / علاء علام علي.

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ ياسر السيد عبد العاطي.

الشيخ/ عبد اللاه محمد محمد علي.

الشيخ / محمد إسماعيل ابراهيم الجعفراوي.

الشيخ / إبراهيم عبد الستار مصطفي.

الشيخ / محمد عبد الرقيب سيد عوض.

القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء (23 / 10 / 2019م) إلى السبت (9 / 11 / 2019م ) ، بمنطقة حلايب ويشارك فيها كل من :

الشيخ / سامح شوقي مزيد.

الشيخ / أحمد عباس أحمد.

الشيخ / محمد بدوي أحمد.

الشيخ / يسري صابر عباس.

الشيخ / السيد يوسف السيد غيط.

القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء (23 / 10 / 2019م) إلى السبت (9 / 11 / 2019م ) ، بمنطقة شلاتين ويشارك فيها كل من :

الشيخ /عبد الرحمن ماهر عبد المعز.

الشيخ / أحمد مصطفي طه.

الشيخ / إبراهيم جمال محمد النعيري.

الشيخ / عمرو عبد الحي عبد العزيز.

الشيخ / عمر السيد منتصر.