شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخراج 798 ألف شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان: إنه تم استخراج 798 ألف شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء.

وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: إنه جارى شهادات الإشراف الصحى والخاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها إلى البلاد للتأكد من سلامتها .

وأضاف قطاع الطب الوقائى أنه يتم شن حملات رقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء.

وأضاف القطاع، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.