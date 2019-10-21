شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. السيسي: نبذل مساعى حثيثة للخروج من تعثر التفاوض حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وأكد الرئيس فى ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

وأكد الرئيس فى ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم بشكل استراتيجى، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائى، لاسيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه فى كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التى تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد بدءا من اليوم الإثنين ولمدة 5 أيام ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بطقس غير مستقر تتعرض خلاله البلاد لإنخفاض فى درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا والتى تصل لحد السيول على بعض المناطق من شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.

ستظل البنوك في لبنان مغلقة غدا، الثلاثاء، بعد ان اتفقت الحكومة اليوم، على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة السادسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة "مدينة زويل"، وذلك بعد حذف تمثيل وزارة التعليم العالي.

أشاد الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، بالإصلاحات التى نجحت مصر فى تحقيقها فى مجال الاقتصاد، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يؤكد سعى مصر إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما أشاد بالنمو الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فى الاستثمارات المباشرة التى بلغت نحو 16 مليار دولار، خلال العقود الـ 4 الماضية، بمتوسط نحو 400 مليون دولار سنويًا، وكذا حجم التبادل التجارى الذى بلغ نحو 2 مليار دولار فى 2017، مؤكدًا سعى الكويت لتعزيز وزيادة استثماراتها فى مصر وتذليل كافة المعوقات لتحقيق ذلك.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل 29 من صفر 1441 هجريا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".