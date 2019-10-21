فيديو.. تكدس مرورى أعلى كوبرى أكتوبر الاتجاه القادم من مدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، حالة من التكدس المرورى، فى الاتجاه القادم من مدينة نصر، إلى منطقة رمسيس ووسط البلد، بسبب زيادة الأحمال بصورة كبيرة تسببت فى إحداث كثافات مرورية عالى أعلى الكوبرى، فيما شهد الاتجاه المقابل تباطوء فى حركة المرور.
وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وهشام بركات وصولا إلى الدائرى.
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