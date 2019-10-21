شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يحذر النواب من إصدار شيكات بدون رصيد: جريمة مخلة بالشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، النواب، من إصدار شيكات بدون رصيد" قائلا ": إياك من التوكيل العام والشيك بدون رصيد، لأنه يعد جنحة، وجريمة مخلة بالشرف وتوقف الحق فى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات جاية والعيار اللى ما يصيبش يدوش"

وتابع قائلاً:" اوعى تفكر لما تغير التوقيع مش هيضبطك بالتزوير تكتبها بالشمال أو باليمين برجلك هيعرفها وهناك وسائل أخرى لكشف التزوير" .

وأضاف "عبد العال": "الانتخابات على الأبواب والحصانة ليست امتياز خاص للنائب، ولكن تسهل عملية العضوية، ولا يصح لعضو مجلس النواب يبقي بهذه الصورة"