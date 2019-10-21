شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم استخدام خدمة "سلفنى شكرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم استخدام خدمة سلفنى شكرا التى تقدمها بعض شركات المحمول وهل هي ربا؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"السائل يتحدث عن خدمة إن الشركة بتعطيه مثلا 3 جنيه وتأخذهم منه عند الشحن 3 جنيهات ونصف أو أكثر من ذلك، وهذا ليس ربا، لأنها عبارة عن خدمة تقدها الشركة".

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وتابع شلبى:"ما يدفع هو قيمة الخدمة، والخدمات لها نفس أحكام السلع فمن الممكن أن تقدم كاش أو بالتقسيط وغير ذلك".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.