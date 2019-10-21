شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصارف لبنان: بنوك البلاد تبقى مغلقة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستظل البنوك في لبنان مغلقة غدا، الثلاثاء، بعد ان اتفقت الحكومة اليوم، على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.
وقال بيان من جمعية مصارف لبنان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".
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