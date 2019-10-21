شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية فى ظل قيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، بالإصلاحات التى نجحت مصر فى تحقيقها فى مجال الاقتصاد، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يؤكد سعى مصر إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما أشاد بالنمو الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فى الاستثمارات المباشرة التى بلغت نحو 16 مليار دولار، خلال العقود الـ 4 الماضية، بمتوسط نحو 400 مليون دولار سنويًا، وكذا حجم التبادل التجارى الذى بلغ نحو 2 مليار دولار فى 2017، مؤكدًا سعى الكويت لتعزيز وزيادة استثماراتها فى مصر وتذليل كافة المعوقات لتحقيق ذلك.

وتطرق رئيس وزراء الكويت إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية للاقتصادية العربية، والذى يصل لأكثر من 50 اتفاق تمويل تم توقيعها، لدعم وتمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية فى مصر، بقيمة 3.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الكويت تمضى فى حرصها على تعزيز العلاقات على كافة المستويات، ودفع آفاق التعاون بين البلدين، لتحقيق المصالح العليا للبلدين، مدللًا على ذلك بالوفد الكويتى الذى يضم عددًا كبيرًا من رجال القطاع الخاص الكويتى ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتى، معتبرًا أن التعاون الاقتصادى يعد ركيزة رئيسية لتحقيق ذلك، فهناك فرصة كبيرة يمكن استثمارها.