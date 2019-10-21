شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس العموم البريطانى يرفض التصويت على اتفاق "بريكست" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، التصويت على اتفاق بريكست، جاء ذلك وفق ما أفادت به "العربية" فى خبر عاجل قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بعث رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك طلب فيها تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد الموعد النهائى الحالى المحدد فى 31 أكتوبر الجارى.
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