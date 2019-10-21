الداخلية تواصل شن الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيديو يرصد الحملات التموينية المكبرة التي تشنها الوزارة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتابعت الداخلية في بيانها؛ وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.