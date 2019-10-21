"أفضل نصيحة أجل رحلتك".. 15 نصيحة من المرور لقائدي السيارات وقت الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حرصا على سلامتهم أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق.

وكانت أبرز النصائح:

1-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2-أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدم أنوار الشبورة إن وجدت.

3-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4-أفتح زجاج سيارتك لمنع تكثف الماء بداخلها.

5-يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية؛ وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الإصطدام به.

6-استعمل مساحات المطر.

Advertisements

7-استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة؛ وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13-عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

14-رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك؛ فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

15-عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.