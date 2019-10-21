بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور تقدم نصائح لقائدي السيارات في حالة سقوط أمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، نصائح عدة يجب اتباعها حرصاً على سلامة قائدي السيارات، اثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق أو في حالة سقوط أمطار.

وجاءت الإرشادات للقيادة في الشبورة المائية على النحو التالي:

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2-استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

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5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6-عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7-عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم، الاثنين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها أمس الأحد، المسئولين خاصة في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، لاتخاذ ما يرونه مناسبًا من تدابير نظرًا لتوقع غزارة الأمطار في هذه المناطق.