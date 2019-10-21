"الشئون العربية" بالنواب تدعو القوى اليمنية لتغليب المصلحة العامة من أجل الخروج من الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة أحمد رسلان جميع القوى اليمنية إلى تغليب المصلحة العامة لليمن على المصالح الضيقة من أجل الخروج من الأزمة، مؤكدة على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً على طاولة المفاوضات.

وأكدت اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين لمناقشة آخر تطورات الوضع في اليمن أن الأزمة اليمنية امتدت تداعياتها لتُضاعف من التحديات الجسيمة التي تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق .

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وشددت اللجنة على ضرورة تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية، لدرء الأخطار المتصاعدة التي باتت تواجهنا جميعا، ولتغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني الشقيق.

وانتقدت اللجنة استمرار التدخل الإيراني في الشئون الداخلية اليمنية ، مؤكدة ضرورة رفع طهران يدها وترك الأمر للشعب اليمني والقوى الشرعية والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع.

وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية المصرية في محاولاتها الدؤوبة بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الأخوة اليمنيين، منوهة بالمساعدات المختلفة التي تقدمها الحكومة المصرية لليمن من مساعدات مادية وإغاثية واستضافة اليمنيين في مصر.​