أخبار مصر | وكيل الأزهر: ندرك أهمية التواصل مع كافة المسلمين حول العالم ودعم خاص لأبناء إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر: ندرك أهمية التواصل مع كافة المسلمين حول العالم ودعم خاص لأبناء إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور حماد رشيد محمد، وزير الصحة بولاية زنجبار في تنزانيا.

قال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر الشريف يدرك أهمية التواصل مع كافة المسلمين حول العالم، لذا فتح أبوابه منذ زمن بعيد لأبناء العالم الإسلامي للدراسة به، بدءًا من الأروقة قديمًا حتى الكليات اليوم، مضيفًا أن الأزهر يدرس به 40 ألف طالبٍ من 110 دولة، مشيرًا إلى أن يجري حاليا إنشاء مدينة جديدة للبعوث تتسع لكافة الطلاب الوافدين الموجودين حاليًا في مصر؛ لدعمهم والتيسير عليهم.

وأضاف وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر شكل لجنة للشؤون الإفريقية بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن هناك طلابًا من ٤٦ دولة إفريقية يتوافدون للدراسة بالمعاهد والكليات الأزهرية؛ لوضع البرامج الداعمة لأشقائنا، وكان من نتائجها مضاعفة المنح الدراسية المقررة لأبناء أفريقيا، لتصبح ١٦٠٠ منحة، بجانب التوسع في قوافل السلام؛ لنشر ثقافة التعايش والتسامح بدلًا من الكراهية والعنف، بالإضافة إلى تدريب الأئمة الأفارقة على آليات مواجهة الأفكار المتطرفة والتعامل مع القضايا المستحدثة، كما تم إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية.

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وأضاف فضيلته أن جهود الأزهر التعليمية في إفريقيا لا تقتصر على استقبال الطلاب الوافدين للدراسة بالقاهرة فحسب، بل حرص الأزهر على المبادرة والذهاب بمنهجه وعلمائه إلى قلب أفريقيا، وذلك من خلال 16 معهدًا أزهريًا في عدة دول أفريقية؛ لتحسين الأوضاع التعليمية في هذه الدول الشقيقة، ولنشر المنهج الأزهري الوسطي، بالإضافة إلى انتشار 537 مبعوثًا أزهريًا في مختلف دول القارة السمراء، لنشر تعاليم الإسلامية الصحيحة.

من جانبه أشاد وزير الصحة بزنجبار بالدور الرائد للأزهر الشريف وما يقدمه من خدمات تعليمية ودعوية لأبناء القارة الإفريقية بصفة خاصة، مضيفًا أن هذا دليل على الدعم القوي من مصر حكومة وشعب لأبناء القارة الإفريقية، موجهًا الشكر لوفد الأزهر الشريف الذي يضم أ.د جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، وأ.د عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رضا العربي، عضو المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، والدكتورة مرفت محمود، أستاذة البحوث البيوطبية بالمركز، على مشاركتهم في اجتماع الجنوب حول تنظيم الأسرة لدعم مسيرة تنزانيا من أجل التنمية.

جدير بالذكر أن زيارة وكيل الأزهر والوفد المرافق له لزنجبار، تأتي ضمن التعاون المشترك بين المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، ودول الجنوب، حول تنظيم الأسرة من منظور إسلامي، من أجل تعزيز المعرفة والفهم بشأن الإسلام والصحة الإنجابية، ولتوعية القيادات الدينية بشأن التفسير الدقيق للإسلام وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا التي تتعلق بالصحة الإنجابية والحق في الإنجاب.