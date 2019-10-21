أخبار مصر | قيادات الأزهر و الإفتاء يفتتحون مؤتمر المصلحة العامة بـ"شريعة وقانون طنطا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات الأزهر و الإفتاء يفتتحون مؤتمر المصلحة العامة بـ"شريعة وقانون طنطا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت كلية الشريعة والقانون بطنطا، اليوم مؤتمرها الدولي الثالث (حماية المصلحة العامة في الشريعة والقانون الوضعي) برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس للوجه البحري والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور نزيه عبد المقصود عميد الكلية ورئيس المؤتمر أكد فيها أن مفهوم المصلحة العامة كان واضحا وجليا في الشريعة الإسلامية للحفاظ على مقومات المجتمع وأن كل مخلص في عمله معلما أو جنديا أوطبيبا أو عاملا فهو يحافظ على مصلحة وطنه مشيرا إلى أن الكلية حرصت على لإعطاء الفرصة للباحثين بالكتابة في هذا الموضوع لإخراج أبحاث قيمة تجمع بين الشريعة والقانون في فهم المصلحة العامة مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور نظير عياد أمين مجمع البحوث الإسلامية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأضاف الدكتور حمدي سعد وكيل الكلية، مقرر المؤتمر، أن الحفاظ على المصلحة العامة يسهم في النهوض بالمجتمعات فخير الناس أنفعهم للناس فلايخلو علم شرعي أوقانوني من مفهوم المصلحة العامة وتطبيق النصوص الشرعية والقانونية يعمل على حماية المصلحة ويعلي من مكانتها ونحن في أمس الحاجة للتطبيق الفعلي وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مبينا أن المؤتمر تضمن ٣٨ بحثا في المصلحة العامة

وأوضح الدكتور محمد الحفناوي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هناك عدد من الكتب العلمية التي تناولت المصلحة العامة وهذه المؤتمرات جاءت في وقتها وتستحق أن يحشد لها، فعصرنا تعقدت مشاكله، وفقه الأسلاف ثري عالج عصره وواقعنا المعاصر يتطلب الاجتهاد وهو مايوجب على اللاحق أن يضيف علي ماذكره السابق بمايتناسب عصره.