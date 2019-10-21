أخبار مصر | ترميم 500 منزل منها بيت العمدة وشيخ البلد في مدينة بلاط الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترميم 500 منزل منها بيت العمدة وشيخ البلد في مدينة بلاط الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، إنه تم وضع مخطط لمسار الزيارة في مدينة بلاط الأثرية بالوادي الجديد، ويتم حاليًا ترميم منزل العمدة ومنزل شيخ البلد والمعصرة والطاحونة، و٥٠٠ منزل آخر بها بهدف إحياء المدينة وتحويلها إلى مزار سياحي، لما لها من أهميه أثرية.

وجاء ذلك أثناء تفقد مصطفى لمستجدات أعمال ترميم المرحلة الأولى من مشروع ترميم مدينة بلاط الأثرية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الآثار ومحافظة الوادي الجديد، ومدينة بلاط الأثرية تقع على بعد 35 كم شرق مدينة موط بمركز الداخله بمحافظة الوادى الجديد، وترجع مدينة بلاط إلى العصر العثمانى وفقًا لما ورد من نصوص تأسيسية مثبتة على أعتاب الأبواب الرئيسية لأغلب منازل المدينة.

وتعد المدن الأثرية في مصر متعددة وتضم ما لا يتوقعه أحد فلدينا على سبيل المثال مدينة القصر والتي تعد من أشهر معالم محافظة الوادي الجديد، وهي واحدة من أقدم المدن الأثرية، وكانت تمثل نقطة التقاء لطرق مواصلات قديمة، والطريق الرئيسي للقوافل التجارية، وكذلك الطريق الرسمي للحجاج القادمين من المغرب العربي، حيث يسلكون طريق الصحراء بغية الوصول إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالأراضي الحجازية.

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وترجع نشأة مدينة القصر إلى ما قبل الفتح الإسلامي لمصر، وكانت أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية في الواحات عام 50 هجرية، ويرجع سبب تسميتها بالقصر لوجود قصر حاكم الواحات في المدينة؛ وكانت تمثل عاصمة الواحات وتعود نشأتها إلى العصر الأيوبي، أي قبل منذ ما يقرب من 870 عام مضت.

وتعتبر مدينة القصر واحدة من أهم الآثار الإسلامية؛ حيث تمثل النموذج الوحيد الباقي للمدن الإسلامية بما فيها من عمارة مدنية، والتي جدد أغلبها في العصر العثماني، فصارت شاهدة على العمارة المدنية في هذا العصر، كما تتميز المدينة باحتفاظها بعدد كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية التي تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه المدينة الهامة.

كذلك تضم المحافظة مقابر المزوقة، والتي تقع علي مسافة 5 كم من مدينة القصر، وهي عبارة عن جبانة ترجع إلى العصر الروماني، وتضم مقابر منحوتة في الصخر وعليها نقوش زاهية تمثل خيرات الواحة، وأيضا معبد دير الحجر الذي يبعد عن قرية القصر حوالي 10 كم ويرجع إلى العصر الروماني.