أخبار مصر | أولياء أمور يطالبون "التعليم" بخفض سعر كتاب الـ"الكونكت بلس": يباع في المكتبات بـ 50 جنيهًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء أمور يطالبون "التعليم" بخفض سعر كتاب الـ"الكونكت بلس": يباع في المكتبات بـ 50 جنيهًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور طلاب المراحل الدراسية الأولى بسبب بيع كتاب "الكونكت بلس" بـ 50 جنيهًا فى المكتبات بينما تبيعه وزارة التربية والتعليم مقابل 300 جنيهًا بواقع 150 جنيهًا فى الفصل الدراسي الأول و150 جنيهًا فى الفصل الدراسي الثاني.

وناشد أولياء أمور طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بخفض سعر كتاب "الكونكت بلس".

وكانت قد انطلقت في العام الدراسي الماضي 2018/2019 منظومة التعليم 2.0 الجديدة، وتم اقرار منهج كونكت connect للغة الانجليزية وتم تعميم المنهج على جميع المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم، مع إلغاء جميع المناهج الأخرى للغة الانجليزية.

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وكان قد تم تكليف شركة لونجمان بتوصيل كتاب Connect Plus مجانا لجميع المدارس الإبتدائية على مستوى الجمهورية لتحقيق هدف تخفيض الأعباء المالية على أولياء أمور الطلاب في تحمل تكاليف النقل والتوزيع لهذه الكتب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم سداد قيمة كتابي الطالب والأنشطة لـ Connect Plus والتي يتم تدريسها لكل من طلاب مرحلة رياض الاطفال بمستوييها الأول والثاني، وكذلك الصف الأول والثاني الإبتدائي، بواقع 75 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي وينفصل الكتاب إلى جزئين جزء خاص بالدراسة وجزء خاص بالواجب وكل جزء بـ 75 جنيهًا أى السعر بالكامل 150 جنيهًا فى الفصل الدراسي الاول، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.

وأكدت الوزارة على ضرورة سداد قيمة دليل المعلم لـ Connect Plus لكل من معلمي مرحلة رياض الاطفال بمستوييها الاول والثاني، وكذلك الصف الأول والثاني الإبتدائي بواقع مبلغ وقدره 100 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.