أخبار مصر | ننشر الأسعار الجديدة لدخول المناطق والمتاحف الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الأسعار الجديدة لدخول المناطق والمتاحف الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار عن الأسعار الجديدة لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية بداية من 1 نوفمبر 2019، وذلك إعاملًا لقرار المجلس الأعلى للأثار والذي تم اتخاذه في نوفمبر 2018، وطبقًا للأسعار الجديدة، ستكون تذاكر زيارة المناطق الأثرية طبقًا للجدول التالي.

منطقة آثار الهرم

التذكرة للأجنبي 200 جنيه، وللطالب الأجنبي 100 جنيه، والمصري 20 جنيه، والطالب المصري 5 جنيهات، دخول الهرم الأكبر للأجنبي 400 جنيه وللطالب الأجنبي 200 جنيه، وللمصري 60 جنيه والطالب المصري 30 جنيه.

تذكرة هرم خفرع "الثاني" للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيها وللمصري 20 جنيها وللطالب المصري 5 جنيهات، والثالث "منكاورع" للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيه، وللمصري 20 جنيها وللطالب المصري 5 جنيهات.

متحف مركب خوفو الأولي في الهرم للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات.

المتحف المصري بالتحرير

وتذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير نهارًا للأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه وللمصري 20 جنيها وللطالب المصري 5 جنيهات، وقاعة المومياوات في المتحف للأجنبي 180 جنيه، والطالب الأجنبي 90 جنيه والمصري 40 جنيه والطالب المصري 20 جنيه.

قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي

تذكرة دخول قلعة صلاح الدين نهارًا للأجنبي 180 جنيه، والطالب الأجنبي 90 جنيها، وللمصري 20 جنيها والطالب المصري 5 جنيهات، ومسجد السلطان حسن والرفاعي للأجنبي 80 جنيها وللطالب الأجنبي 40 جنيها.

المتحف القبطي

تذكرة دخول المتحف القبطي للأجنبي 100 جنيه، والطالب الأجنبي 50 جنيه، والمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات.

المتحف الإسلامي

والمتحف الإسلامي للأجنبي 120 جنيه والطالب الأجنبي 60 جنيه وللمصري 10جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

منطقة سقارة

للأجنبي 150 جنيه والطالب الأجنبي 75 جنيه وللمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه، ومقابر سقارة الجديدة للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه، والسرابيوم للأجنبي 150 جنيه والطالب الأجنبي 75 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه، مقبرة ميروركا بسقارة للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 20 والطالب المصري 5 جنيه.

منطقة دهشور وأبو صير وميت رهينة

والهرم المنحني بدهشور للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه، وأبو صير للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه، والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه، وميت رهينة للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

مناطق الإسكندرية

تذكرة دخول متحف الإسكندرية القومي الأجنبي 100 جنيه، والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

وأثار مارينا للأجنبي 20 جنيه، والطالب الأجنبي 10 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

مقابر كوم الشقافة للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

عمود السواري للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

مقابر مصطفي كامل للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

الشاطبي للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

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الأنفوشي للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

وقلعة قايتباي نهارًا للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

الأقصر

تذكر دخول معبد الكرنك والمتحف المفتوح للأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد الأٌقصر للأجنبي 160 جنيه والطالب الأجنبي 80 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

متحف الأقصر للأجنبي 140 جنيه والطالب الأجنبي 70 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

متحف التحنيط للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 20 جنيه وللطالب المصري 5 جنيه.

وادي الملوك 3 مقابر للأجنبي 240 جنيه والطالب الأجنبي 120جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 10جنيه.

مقبرة أي بوادي القرود للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 10 جنيه.

مقبرة توت عنخ أمون للأجنبي 300 جنيه وللطالب الأجنبي 150 جنيه والمصري 40 جنيه والطالب المصري 20 جنيه.

مقبرة نفرتاري للأجنبي 1400 جنيه والطالب الأجنبي أيضًا 1400جنيه.

الدير البحري حتشبسوت للأجنبي 140 جنيه والطالب الأجنبي 70 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

مقابر العساسيف للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

العساسيف للأجنبي 60 جنيه وللطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

وادي الملكات 3 مقابر للأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

مقابر دير المدينة للأجنبي100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد سيتي الأول للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

ذراع أبو النجا البحري للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد الرامسيوم رمسيس الثاني للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد هابو"رمسيس الثالث"للأجنبي 100جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد دندرة الإلهة حتحور للأجنبي 120 جنيه والطالب الأجنبي 60 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد الطود للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.

معبد إسنا للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والطالب مصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.