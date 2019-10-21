مصر | استمرار حبس تاجر مخدرات لحيازته "كيلو هيروين" في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تاجر مخدرات لحيازته "كيلو هيروين" في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، قرارا بحبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته على كمية من مخدر الهيروين للاتجاره به.

وتعود البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ن. م"، 26 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية " توك توك " بشارع ترعة الإسماعيلية دائرة القسم، وبحوزته " 100 جرام هيروين، هاتف محمول، 2060 جنيه".

وبمواجهته المتهم بالمضبوطات أقر بها بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والدراجة لتسهيل تحركاته، وبتطوير مناقشته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته أقر باتخاذه مسكن آخر كائن بشارع مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

وعلى الفور تم استهداف مسكنه وتم ضبط" 6 أسطوانات، 1.400 كيلو جرام هيروين، سلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16مم، 2 طلقة من ذات العيار، ميزان حساس"، وأقر المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.