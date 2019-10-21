مصر | مجازاة 5 مسئولين تراخوا في تحصيل غرامة تأخير 3 ملايين جنيه من مقاول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجازاة 5 مسئولين تراخوا في تحصيل غرامة تأخير 3 ملايين جنيه من مقاول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووجهت المحكمة عقوبة التنبيه لوكيل مديرية الإسكان والمرافق بجنوب سيناء، وخصمت أجر ١٥ يوما من راتب رئيس الوحدة المحلية السابق لاتهامهم جميعًا بالخروج على مقتضي العمل الوظيفي ومخالفة أحكام القوانين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تراخيها في تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير مبنى الوحدة المحلية برأس سدر، وتراخت في تحصيل غرامة تأخير علي مقاول إنشاء منشأت ومظلة لوحدة مرور بقيمة ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.
واشترك المحال الثاني من خلال تحرير مكاتبة لمدير الشئون المالية بالوحدة متضمنة عدم توقيع غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير المبنى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتراخي المحال الثالث في عرض مذكرة تعديل إحدي القرارت مما ترتب عليه التأخير في استلام مبنى الوحدة المحلية، وشكلت المحالة الرابعة قرار بتشكل لجنة يرأسها وكيل مديرية الإسكان والمرافق بجنوب سيناء دون العرض على السلطة المختصة، فيما أعطى المحال الخامس تعليمات لإصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مبنى الوحدة.