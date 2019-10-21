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تركيب محولات كهربائية جديدة لدعم خطوط الربط وزيادة سرعة الإنترنت في بورسعيد

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، لبحث الطلب المقدم من الشركة لتركيب عدد ٢ محول كهربائي لتدعيم خطوط الربط والكوابل البحرية الدولية والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار المشاركة في أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة وزيادة سرعة الإنترنت. وأشاد المحافظ، خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية وذلك بتوصيل كابلات الفايبر لاكثر من ٥٨٠ منشأه وهيئة حكومية لاعلان المحافظة الأولى الرقمية على مستوى الجمهورية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والإسكان لمعاينة الموقع المقترح لتركيب المحولات الكهربائية وتحديد المقابل الانتفاع السنوي.

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