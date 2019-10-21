شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء مياه: قرارات إثيوبيا «الأحادية» تؤثر سلبيًا على مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من خبراء المياه الدوليين عن أن «التعاون مبدأ أساسي تقوم به الدول المتشاطئة على نهر واحد»، محذرين من «القرارات الأحادية التي يمكن أن تتخذها إثيوبيا لما لها من تأثير ضار على دولتي المصب مصر والسودان».

وحذر المشاركون في الجلسة الثانية من فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الإثنين، من مخاطر شديدة على مصر بسبب سد النهضة وتاثيره على تدهور حالة الأمن الغذائي على دولة المصب وانعكاس على حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتسببه في ارتفاع معدلات الهجرة في حالة ما لم يتم التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويقلل من الآثار السلبية للمشروع الاثيوبي.

وأكد الدكتور هشام بخيت عضو اللجنة العلمية لمفاوضات سد النهضة وأستاذ الهيدروليكا بجامعة القاهرة أن مصر تقدمت باقتراح مرن يقوم تخزين السد على مراحل والتعاون خلال تلك الفترة بما يتناسب مع طبيعة فيضان نهر النيل في أوقات الجفاف أو الوفرة، على أن تضمن إثيوبيا حد أدنى من التدفق 31 مليار متر مكعب سنويًا في فترة الجفاف و40 مليار متر وقت الفيضان المتوسط، وشمل الاقتراح المستوى الحرج وهو 165 متر في بحيرة ناصر.

وكشف عن أنه رغم صعوبة الوضع فقد رفضت إثيوبيا الاقتراح وطالبوا أن يكون التعاون فقط في حالة استمرار الجفاف لأربع أعوام متتالية، لافتًا إلى أنه بدراسة تاريخ نهر النيل تين أنه لم يحدث أن استمر النهر في الجفاف لأربع أعوام إلا مرتين فقط خلال 150 عامًا، لذا فهذا الاحتمال من المستحيل أن يحدث.

وأضاف «بخيت» أن الجانب الاثيوبي رفض التعاون وقال إن الحديث في هذا الأمر لن يتم إلا بعد انتهاء فترة الملء وهو أمر لم يحدث في أي دولة في العالم، لافتًا إلى أن قرار إثيوبيا بناء سد النهضة ضخم رغم أنه يمكن بناء سد أصغر ويحقق نفس الهدف من توليد الطاقة الكهربائية ولا يؤثر على التدفقات المائية في الحوض أمرًا لافتًا للمحللين.

وأشار إلى أن مصر أكدت ضرورة التعاون وتبادل المعلومات الخاصة السد العالي والسدود السودانية والنهضة الاثيوبي، لإدارة المياه بما يمنع الضرر، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض ذلك وقال إن ذلك يتعارض مع السيادة الإثيوبية، مشددًا على أنه بدون التعاون والتنسيق لن يتم حل الخلافات.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمفاوضات سد النهضة خلال مشاركته في ورشة التعاون في مياه النيل ضمن فاعليات أسبوع القاهرة للمياه أنه بالنظر إلى الظروف المائية في مصر فهي أكثر بلاد العالم جفافًا، وتعتمد على مياه النيل في الحياة وتواجه عجزًا شديدًا، ولذا تلجأ إلى إعادة استخدام المياه 4 مرات، فضلًا عما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة تتمثل في استيراد أغذية بثماني مليار دولار وهي تمثل 65% من الاستهلاك سنويًا.

ومن جانبه، قال بان بيك، مسؤول الموارد المائية بالمكتب الاستشاري الهولندي دلتارس، إن تشغيل سد النهضة وملء وإعادة ملء بحيرة التخزين في حالات الجفاف سيؤثر على بحيرة ناصر، خلف السد العالي.

وقدم فان بيك، خلال فعاليات أسبوع للمياه، عرضا لدراسة فنية أجراها الاستشاري الهولندي بشأن سد النهضة مشيرا إلى أن نقص المياه الواردة إلى مصر بفعل السد الإثيوبي سيؤدي إلى استبعاد بعض المساحات من الرقعة الزراعية، بما يؤثر على الإنتاج، ومن ثم استيراد كميات أكبر من الغذاء، بما يعادل ٤٣٠ مليون دولار سنويا، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية.

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وقال خبير الموارد المائية في مكتب دلتارس إن عملية الملء قد تتراوح بين ٥ و١٠ سنوات على أن تجري بأسلوب يتسم بالمرونة والتعاون، وتحديد كمية التدفقات السنوية، مشيرًا إلى أنه لابد من الاتفاق مع إثيوبيا على حالات الملء في فترات الجفاف، التي أشار إلى أنها قد تمتد حتى ٢٥ سنة، حتى لا تتعرض مصر لآثار جسيمة.

وأكد فان بيك أن عدم التعاون يضير الأطراف كافة حتى في فترات الأمطار وسيظهر تأثيره على مصر في نقص الكهرباء المولدة من السد العالي، وعلى الثروة السمكية، وعلى الوظائف، مشيرًا إلى أنه بإمكان التعاون التخفيف من وطأة تشغيل السد، مشددًا على أن بناء إثيوبيا المزيد من السدود سيؤثر على مؤشر الفقر في مصر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد هلال استاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو الأمريكية أن مصر لم تقف أمام أي من مشاريع المياه في دول المنبع ولم تتعارض مع استخدام الموارد المائية،

مشيرا إلى أن مصر تسعى لمساعدة البلدان الافريقية، ضمن مبادئ أساسية تقوم على المساواة في الحقوق في النهر، وهو ما يؤدي إلى إنشاء مصالح مشتركة.

وأضاف «هلال» أن إثيوبيا تشير إلى أن بناء وملء وتشغيل السد يعتبر من أعمال السيادة، ورفضت أن يكون هناك خبير مصري في سد النهضة رغم أن مصر طلبت أن يكون لهم مكتب في السد العالي.

وأشار إلى أن نوايا إثيوبيا تثير القلق بشكل عام وما تفعله من قرارات أحادية في عملية البناء والتخزين والتشغيل بما ينتهك كافة القوانين الدولية لافتا إلى أن المقترح المصري خلال المفاوضات مقبول ومرن ويراعي القواعد الدولية، موضحًا أن المحكمة الدولية العليا قضت خلال نزاع بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد على الاستخدام الحالي للشعوب ولم تقر بالاستخدام العادل والمنصف، الذي طالبت به المكسيك وهو أمر في صالح مصر.

وأكد سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال ان التعاون والتنسيق بين مصر والسنغال هو حجر الزاوية للتطورات المستدامة للبلدين.

كما أكد لوي فوشون، الرئيس الفخري للمجلس العالمي للمياه على «أهمية الرؤية السياسية في إدارة المياه» و«أن استمرار الحوار حول مياه النيل بين البلدان المتشاطئة أمر لا غني عنه».

وعلى هامش الفعاليات، تم افتتاح منتدى الشباب الإفريقي الثاني للمياه، والذى تنظمه مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الداعمة لأنشطة الشباب الإفريقي ويأتى على رأسها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعي لغرب آسيا (الاسكوا) والبنك الإسلامي للتنمية والأكاديمية الصينية للعلوم وبعض الشركات الصينية واللجنة الوطنية الإيطالية للرى والصرف.

كما عقد على هامش أسبوع القاهرة للمياه اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى بحضور 12 دولة من دول منظمة التعاون.