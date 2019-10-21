شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحجب برنامج «الجدعان» لمدة شهر.. وينذر قناة «الصحة والجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بحجب برنامج «الجدعان»، الذي يقدم على قناة «القاهرة والناس»، لمدة شهر لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجي الدواجن.

كما أصدر المجلس قرارا بتوجيه إنذار إلى قناة «الصحة والجمال» لمخالفة برنامج «كواليس حياتنا»، لقيامه بالتحريض على العنف ضد تلاميذ المدارس، حيث استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس وتم عرض فيديوهات لأولاد وبنات أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج إن «هذا الصنف من الطلاب ما ينفعش معاهم لغة الحوار، وإنهم لازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زي ما أهالينا ربونا زمان»، وأكد أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب.

كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين لمعرفة موقف مذيع البرنامج، وإنذار القناة بعدم تكرار مثل هذا التحريض على العنف ضد الأطفال.