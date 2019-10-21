شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: لدينا ٢٦٠٠ طالب مصري بالجامعات الفرنسية.. ونسعى لزيادة العدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت السفارة الفرنسية بالقاهرة، بالتعاون مع «كامبوس فرانس»، معرض الطلبة تحت شعار «اختر فرنسا»، لاستقبال الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الفرنسية سواء المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه.

وشارك في المعرض هذا العام نحو 20 جامعة فرنسية و4 كليات فرنكفونية تابعة لجامعات مصرية، والجامعة الفرنسية في مصر، وجامعة اسلسكا مصر، لتقديم عروضها الدراسية المتوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك بهدف إطلاع الدراسين المصريين على برامج الدراسة بالجامعات الفرنسية، حيث يوجد بالجامعات الفرنسية المشاركة أكثر من 1500 برنامج باللغة الانجليزية فقط.

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وقال رومانيه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن عدد الطلاب المصريين الدراسين في فرنسا ليس بالشكل الكافي للتاريخ الكبير بين البلدين خاصة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن عدد الدارسين نحو ٢٦٠٠ طالب فقط و«نأمل خلال الفترة المقبلة أن يتضاعف هذا العدد، خاصة وأن فرنسا تقدم سنويا نحو ٣٠٠ منحة دراسية ما بين كاملة وجزئية».

وأضاف السفير أن فرنسا حريصة على التبادل العلمي والثقافي مع مصر، وهو ما حرص عليه الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته لمصر، من خلال إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة من خلال إنشاء مباني جديدة بالشروق، موضحا أن عدد الطلاب بالجامعة الفرنسية وصل الآن ٥٠٠ طالب و«نعمل على أن يصل إلى ٣ آلاف طالب».

وأشار إلى أن «فرنسا تعمل ايضا على تطوير الاقسام الفرنسية بالجامعات الحكومية المصرية»، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون في مجالات دراسة الهندسة في ظل الطلب المتزايد من الطلاب المصريين على دراسة الطب والهندسة.