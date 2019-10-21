شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تستضيف اتحاد الإذاعات الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تستضيف الهيئة يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بالهيئة الوطنية للاعلام الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعة القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، ويعقد اجتماع هذا العام تحت عنوان: «دور إذاعات القرآن الكريم في نشر الوسطية والتسامح».

وصرح محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بأنه تم توجيه الدعوة إلى فضيلة الامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأ. د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ. دشوقي علام مفتي الجمهورية وأ. د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ود. أسامة الأزهري وعدد من علماء الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن هذا هو العام الثاني الذي تستضيف فيه الهيئة الوطنية للإعلام هذا الاجتماع لمسؤولي إذاعات القران الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية حيث استضافت الهيئة في شهر يناير من العام الماضي الاجتماع الرابع.

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ويبدأ الاجتماع الساعة 10.30 من صباح يوم الأربعاء بجلسة افتتاحية تليها جلسة العمل الأولي في الساعة 12.30 ويرأس هذه الجلسة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويتحدث فيها العالم الموريتاني والوزير السابق إسلم ولد سيدي المصطف ويختتم اليوم الأول بجلسة العمل الثانية التي تبدأ الساعة 4.30 ومحور الجلسة هو :

«دور إذاعة القرآن الكريم في مواجهة الفكر المتطرف»

أما اليوم الثاني فيبدأ بجلسة في الساعة 10.30 صباحاً ويتحدث فيها أ. د شوقي علام مفتي الجمهورية تحت عنوان «دور إذاعات القرآن الكريم في توحيد المفاهيم والتقريب بين المذاهب الفقهية والرد على الشبهات».

وتبدأ الجلسة الثانية من الساعة الواحدة ظهراً وتتضمن مناقشة عامة وأما الجلسة الختامية فموعدها الخامسة والنصف من مساء الخميس ويتضمن عرض التقرير الختامي للاجتماع يلقيه رئيس الجلسة محمد سالم ولد بوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية تحت عنوان «دور إذاعة القرآن الكريم في مواجهة الفكر المتطرف».