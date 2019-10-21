شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل تعديلات عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الإثنين، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة. وقرر «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الإثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و60 نائبا آخرين لتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والإدارة المحلية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عطية موسي و60 نائبا أخرين بتعديل قانون رقم 154 لسنة 2019 في شان المحال العامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.