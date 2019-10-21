شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تطبيق إلكتروني للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، طرح تطبيق إلكتروني خاص بالترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2019/2020. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اطلاق هذا التطبيق الالكتروني يأتي استمرارا لمسيرة تطوير منظومة أعمال امتحانات الثانوية العامة. وقالت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمى إنه يمكن للمعلمين من خلال هذا التطبيق التسجيل في وظيفة رئيس لجنة سير، ومراقب أول، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.

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ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على هذا التطبيق من خلال الضغط على الرابط التالي :

http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/، وسيطلب هذا الرابط من المتقدم ادخال كود المعلم، والرقم القومي، وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل دخول.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الأخير لدفعة 2020، تنطلق رسميًا يوم 6 يونيو 2020 .