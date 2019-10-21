السيسى يؤكد الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم بشكل استراتيجى، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائى، لاسيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه فى كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التى تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثانى للمياه" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.