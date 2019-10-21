رؤساء أركان دول خليجية وأجنبية يجتمعون فى الرياض لبحث التهديدات الإقليمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع رؤساء أركان دول خليجية وعربية وأجنبية، اليوم الاثنين، فى العاصمة السعودية الرياض، لبحث التهديدات الإقليمية، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "العربية فى خبر عاجل.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، قال الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويل رئيس هيئة الأركان السعودية، إن الاجتماع جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة بهدف تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة، حيث أن المنطقة مازالت تعانى من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، والذى يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونشر الفوضى بتوظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة وبتبنى ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، وتشكيل (أحزاب ومليشيات) تدين لها بالولاء المطلق لزعزعة الأمن والاستقرار فى عدد من دول المنطقة".