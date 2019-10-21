شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق 20 ديسمبر.. اعرف من له حق التصويت فى انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الاثنين، اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادى القضاة فى تلقى طلبات الترشح، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 7 أيام حتى الأحد القادمة 27 أكتوبر.

ويكون التصويت فى أى انتخابات تجرى بالنادى حق لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المقيدين بقاعدة بيانات النادى، والمسددين للاشتراكات السنوية، وكذا الأعضاء غير المشطوبة أو الموقوفة عضويتهم لأى سبب، أو المعزولين والذين خرجوا صلاحية من القضاء بقرار من مجلس التأديب والصلاحية، ويكون التصويت بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية.

وتحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات مواعيد التصويت، وغالبا ما يكون من وقت الظهر وحتى السابعة أو الثامنة مساء، أو تقرر اللجنة المشرفة مدة لأكثر من ذلك.

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وتجرى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.