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السيسى يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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