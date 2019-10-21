شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.