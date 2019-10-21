شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الطيران العارض بين مصر وروسيا على جدول مباحثات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.

وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الإثنين، رداً على سؤال عما إذا كان الرئيسان، الروسي والمصري، سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما: "بدون شك سيجري بحث هذه المسألة. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد. ونحن نستعد لهذه المناقشة".

وأضاف أوشاكوف: "لقد دعونا وزير النقل خصيصاً لهذه المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل".

وكان نائب وزير النقل الروسي ألكسندر يورتشيك، أعلن في وقت سابق، أن مصر تعمل على استئناف رحلات الطيران العارض - الشارتر مع روسيا، مشيراً إلى أن" هذه المسألة هي في دائرة الاهتمام، فبعد رحلة اللجنة إلى هناك، قد أرسلنا الآن إلى نظرائنا المصريين، بعض المقترحات، وهم يعملون عليها الآن".

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وكانت رحلات الطيران المباشرة قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب كارثة طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملاً إرهابياً.

وقد استأنفت رحلات الطيران بين القاهرة وروسيا في أبريل 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة روسيا - أفريقيا برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وأكد المشاركة في القمة حوالي 50 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد .